Всего 15 процентов детей, посещающих детские сады в Киеве, владеют украинским языком и активно им пользуются. Почти 20 процентов совсем не понимают его. Об этом сообщает "Обозреватель".
Статья подчёркивает, что, даже не обладая широким словарным запасом, дети могут успешно общаться с помощью жестов и мимики, особенно если речь идёт о детях.
"А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю", — говорится в публикации.
В связи с этим около 65 процентов детей используют как русские, так и украинские слова, но их социализация всё равно происходит на русском языке, так как это более комфортно для общения.
Чтобы "исправить ситуацию", предлагается создать украинские разговорные клубы в детских садах для детей и их родителей, отмечается в статье.
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