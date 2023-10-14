В детских садах Киева каждый пятый ребёнок не понимает украинский язык и говорит на русском

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Всего 15 процентов детей, посещающих детские сады в Киеве, владеют украинским языком и активно им пользуются. Почти 20 процентов совсем не понимают его. Об этом сообщает "Обозреватель".

Фото: Openverse

Статья подчёркивает, что, даже не обладая широким словарным запасом, дети могут успешно общаться с помощью жестов и мимики, особенно если речь идёт о детях.

"А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю", — говорится в публикации.

В связи с этим около 65 процентов детей используют как русские, так и украинские слова, но их социализация всё равно происходит на русском языке, так как это более комфортно для общения.

Чтобы "исправить ситуацию", предлагается создать украинские разговорные клубы в детских садах для детей и их родителей, отмечается в статье.