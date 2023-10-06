Посольство России в Австрии прокомментировало вызов российского посла в Вене касательно трагедии в Харьковской области, в которой, по утверждению украинской стороны, Россия якобы нанесла удары по мирным гражданам.
Киев вместе с Западом в очередной раз пытаются обвинять Россию, когда расследование даже не начато, написали представители российского посольства.
"Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме", — сказано в Telegram-канале российского ведомства.
Дипломаты напомнили, что такая же история была с ударом ВСУ по вокзалу в Краматорске, падением украинской ракеты на территорию Польши, ударом ВСУ по рынку в Константиновке.
"Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у своих спонсоров финансирование", — подчеркнули в посольстве РФ.
В ведомстве уточнили, что на этот раз Киев будет просить западной помощи в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества.
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В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.