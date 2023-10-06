Посольство РФ по поводу обвинений в ударе по селу Гроза: Киев следует отработанной схеме

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Посольство России в Австрии прокомментировало вызов российского посла в Вене касательно трагедии в Харьковской области, в которой, по утверждению украинской стороны, Россия якобы нанесла удары по мирным гражданам.

Фото: openverse.org

Киев вместе с Западом в очередной раз пытаются обвинять Россию, когда расследование даже не начато, написали представители российского посольства.

"Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме", — сказано в Telegram-канале российского ведомства.

Дипломаты напомнили, что такая же история была с ударом ВСУ по вокзалу в Краматорске, падением украинской ракеты на территорию Польши, ударом ВСУ по рынку в Константиновке.

"Подобные "инциденты" происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у своих спонсоров финансирование", — подчеркнули в посольстве РФ.

В ведомстве уточнили, что на этот раз Киев будет просить западной помощи в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества.