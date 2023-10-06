В МИД Австрии проинформировали о вызове посла РФ в стране Дмитрия Любинского. Об этом ведомство сообщило в своём Twitter*.
"Посол России в Вене только что был вызван", — сказано в сообщении.
В МИД Австрии уточнили, что вызов имеет отношение к событиям в Харьковской области, по которой, как утверждает Киев, якобы ударила российская сторона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз напомнил, что целью России становятся не гражданские, а исключительно военные объекты, точки дислокации бойцов противника и военного командования.
Таким образом Песков в разговоре с журналистами отреагировал га сообщение о о якобы гибели мирных граждан в селе Гроза на Украине.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.