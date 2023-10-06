МИД Австрии сообщило о вызове российского посла

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В МИД Австрии проинформировали о вызове посла РФ в стране Дмитрия Любинского. Об этом ведомство сообщило в своём Twitter*.

Фото: openverse.org

"Посол России в Вене только что был вызван", — сказано в сообщении.

В МИД Австрии уточнили, что вызов имеет отношение к событиям в Харьковской области, по которой, как утверждает Киев, якобы ударила российская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз напомнил, что целью России становятся не гражданские, а исключительно военные объекты, точки дислокации бойцов противника и военного командования.

Таким образом Песков в разговоре с журналистами отреагировал га сообщение о о якобы гибели мирных граждан в селе Гроза на Украине.

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