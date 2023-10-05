В Британии мужчину, планировавшего убить Елизавету II, приговорили к тюрьме

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Британский гражданин, задержанный в декабре 2021 года на территории Виндзорского замка, замышлявший совершить нападение на королеву Елизавету II, используя арбалет, был приговорён к девяти годам тюремного заключения, однако часть этого срока он проведет в психиатрической больнице.

Фото: Openverse

В феврале 21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину по всем трем предъявленным ему обвинениям, включая планирование покушения на королеву, угрозу убийства и незаконное проникновение на территорию замка с оружием. Использование оружия с намерением причинить вред или угрозу монарху подпадает под положения британского закона о государственной измене, принятого еще в 1842 году. Последний раз по этой статье вынесен приговор в королевстве в 1981 году, когда британец Маркус Сарджент был приговорен к пяти годам тюремного заключения за попытку стрельбы холостыми патронами в сторону Елизаветы II во время лондонского парада.

Суд назначил психиатрическую экспертизу, так как у подсудимого были выявлены признаки нескольких психических расстройств, включая аутизм, шизофрению и психоз. В ходе расследования стало известно, что он переживал галлюцинации и находил вдохновение в философии темного ордена ситхов из мира "Звездных войн", сообщает ТАСС.

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