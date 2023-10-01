Байден уверен в новой победе над Трампом

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Президент США Джо Байден заявил, что считает себя наилучшим кандидатом от Демократической партии, чтобы одержать победу над бывшим президентом Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году. В интервью порталу ProPublica он подчеркнул, что, несмотря на то, что в Демократической партии есть и другие достойные кандидаты, он находится в оптимальной позиции для предотвращения возможной угрозы для демократии, которую представляет Трамп.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Президент не стал отвечать на вопрос о возможной дисквалификации Трампа от участия в выборах из-за его роли в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Капитолий. Байден отметил, что у конституционных экспертов есть различные точки зрения на этот вопрос, и он не готов высказывать свое мнение по этому поводу.

Ранее как Трамп, так и Байден объявили о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. По последним опросам, Трамп имеет преимущество в уровне поддержки избирателей. Однако некоторые члены Демократической партии в последние месяцы выразили сомнения относительно выдвижения Байдена в качестве кандидата из-за его возраста.