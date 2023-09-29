Bloomberg: атаки на Крым не приблизят Киев к решающему прорыву в 2023 году

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарастили количество атак на Крым, однако эти удары не поспособствуют решающему прорыву на линии соприкосновения, сообщает Bloomberg.

Фото: Кирилл Янчицкий / "Правда.ру"

Европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил в интервью агентству, что удары по Крымскому полуострову — часть "более широкой стратегии".

"Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном конфликте в этом году", — отметил источник.

Ранее ракетный удар ВСУ повредил штаб Черноморского флота России. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в некоторых домах вылетели стёкла из-за ударной волны, однако гражданское население не пострадало.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что полёты разведывательных дронов НАТО над Чёрным морем и украинские атаки на Крым — взаимосвязанные события.