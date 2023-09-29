Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарастили количество атак на Крым, однако эти удары не поспособствуют решающему прорыву на линии соприкосновения, сообщает Bloomberg.
Европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил в интервью агентству, что удары по Крымскому полуострову — часть "более широкой стратегии".
"Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземном конфликте в этом году", — отметил источник.
Ранее ракетный удар ВСУ повредил штаб Черноморского флота России. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в некоторых домах вылетели стёкла из-за ударной волны, однако гражданское население не пострадало.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что полёты разведывательных дронов НАТО над Чёрным морем и украинские атаки на Крым — взаимосвязанные события.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.