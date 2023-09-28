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Скотт Риттер: в Запорожье российские войска методично уничтожают западные танки

1:23
Мир

Российские военные в Запорожье методично выводят из строя западные танки, которые ВСУ применяют для попытки прорыва российской линии обороны при контрнаступлении. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Скотт Риттер: в Запорожье российские войска методично уничтожают западные танки
Фото: openverse.org

Разведчик указал, что танков "Leopard" уже не осталось, британских Challenger такими темпами тоже скоро не останется, и надо полагать, та же судьба ждёт и американские Abrams.

"В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Сейчас вообще крайне неподходящее время для поставки западных танков Украине, учитывая то, что грядёт время непогоды и распутицы. Риттер уточнил, что, кроме этого, Запад передаёт Киеву устаревшие танки, которые едва ли смогут изменить ситуацию на поле боя.

Риттер напомнил, что в Работино ВСУ угодили в ловушку, устроенную российской армией. Украинские военные считали, что осуществить прорыв российской обороны на этом участке будет несложно, но эта попытка стоила им огромных потерь, а желаемый результат так и не был достигнут.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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