Российские военные в Запорожье методично выводят из строя западные танки, которые ВСУ применяют для попытки прорыва российской линии обороны при контрнаступлении. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик указал, что танков "Leopard" уже не осталось, британских Challenger такими темпами тоже скоро не останется, и надо полагать, та же судьба ждёт и американские Abrams.
"В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams", — отметил Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Сейчас вообще крайне неподходящее время для поставки западных танков Украине, учитывая то, что грядёт время непогоды и распутицы. Риттер уточнил, что, кроме этого, Запад передаёт Киеву устаревшие танки, которые едва ли смогут изменить ситуацию на поле боя.
Риттер напомнил, что в Работино ВСУ угодили в ловушку, устроенную российской армией. Украинские военные считали, что осуществить прорыв российской обороны на этом участке будет несложно, но эта попытка стоила им огромных потерь, а желаемый результат так и не был достигнут.
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