Военнослужащий ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и чиновников из-за провалов на фронте. Об этом пишет "Страна.ua".
Боевик заявил, что государство не смогло за полтора года военных действий в достаточном количестве наладить выпуск миномётов, мин и пороха. Он отметил, что космические технологии солдатам не нужны, а необходимы обычные миномёты.
По мнению Глущенко, ВСУ несут огромные потери в технике и в живой силе из-за плохого командования.
"Наше государство на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведёт такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — заключил украинский военный.
Ранее стало известно, как чиновники Украины наживаются на российских пленных.
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