Боец ВСУ назвал Зеленского и чиновников "диверсантами" из-за странной тактики

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и чиновников из-за провалов на фронте. Об этом пишет "Страна.ua".

Фото: wikimedia.org

Боевик заявил, что государство не смогло за полтора года военных действий в достаточном количестве наладить выпуск миномётов, мин и пороха. Он отметил, что космические технологии солдатам не нужны, а необходимы обычные миномёты.

По мнению Глущенко, ВСУ несут огромные потери в технике и в живой силе из-за плохого командования.

"Наше государство на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведёт такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — заключил украинский военный.

Ранее стало известно, как чиновники Украины наживаются на российских пленных.