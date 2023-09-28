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Боец ВСУ назвал Зеленского и чиновников "диверсантами" из-за странной тактики

1:00
Мир

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и чиновников из-за провалов на фронте. Об этом пишет "Страна.ua".

Боец ВСУ назвал Зеленского и чиновников "диверсантами" из-за странной тактики
Фото: wikimedia.org

Боевик заявил, что государство не смогло за полтора года военных действий в достаточном количестве наладить выпуск миномётов, мин и пороха. Он отметил, что космические технологии солдатам не нужны, а необходимы обычные миномёты.

По мнению Глущенко, ВСУ несут огромные потери в технике и в живой силе из-за плохого командования.

"Наше государство на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведёт такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует", — заключил украинский военный.

Ранее стало известно, как чиновники Украины наживаются на российских пленных.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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