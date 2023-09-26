Вода с "Фукусима-1" может достигать берегов РФ

1:57 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам Юки Кобаяси, вода, сбрасываемая с атомной электростанции "Фукусима-1", хотя и может следовать по сложному маршруту, который потенциально может привести ее в воды Дальнего Востока России, вряд ли окажет негативное воздействие на окружающую среду, морепродукты или здоровье человека из-за присутствия трития, исследователь из Фонда мира Сасакавы в Японии, известный своей работой по вопросам ядерной безопасности.

Фото: openverse.org

Кобаяши объяснил, что вода, сброшенная с атомной электростанции "Фукусима-1", которая была очищена от радиоактивных веществ, первоначально будет течь на юг вдоль восточного побережья Японии с холодным течением Оясио. Теоретически, затем его могло бы унести на север теплым Цусимским течением. Однако тритий, являясь изотопом водорода, соединяется с морской водой и обладает чрезвычайно слабой проникающей радиоактивностью. Поэтому маловероятно, что он проникнет в организм человека через кожу, даже если человек будет купаться в море у берегов России.

Кроме того, попадание трития в организм рыб не приведет к внутреннему облучению их органов и будет естественным образом удаляться из их организма. Таким образом, даже теоретически ожидается, что в российские воды попадет лишь крайне небольшое количество трития.

Решение о сбросе воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан является тщательно спланированной операцией, одобренной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Вода не только очищается, но и сильно разбавляется морской водой, чтобы гарантировать, что содержание трития и других радиоактивных изотопов остается значительно ниже допустимых пределов. Измерения, проведенные в океане японскими властями и МАГАТЭ, до сих пор подтверждали эти утверждения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.