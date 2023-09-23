Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Крыма покинуть полуостров

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В Киеве обратились к украинцам-жителям Крыма с просьбой выехать с полуострова, чтобы "переждать деоккупацию" на другой территории.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

С таким призывом к населению выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в субботу, 23 сентября.

Вероятно, ВСУ готовятся нанести новые удары по российским военным объектам в Крыму. Так, украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" сообщает, ссылаясь на источники, что Генштаб ВСУ совместно с британскими военными готовит новые удары по Крыму.

После передачи первых дальнобойных ракет от США, будет нанесён массированный удар по военной инфраструктуре и Крымскому мосту, заявляют авторы канала.

Ранее российские разведчики уничтожили танк Leopard полностью с экипажем из военных Германии на Запорожском направлении.