Оппозиционный блок «Мать Армения» анонсировал новый протест

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Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян объявил о новой акции протеста в Ереване на площади Республики, возле здания Кабинета министров. Акция протеста проводится в поддержку Нагорного Карабаха и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Фото: openverse

Лидер оппозиции считает, что нынешняя ситуация в Армении является результатом политики и решений премьер-министра Пашиняна, особенно в отношении Нагорного Карабаха. Теванян убежден, что смена руководства в Армении и формирование нового правительства необходимы.

Теванян призвал все политические силы отложить в сторону свои разногласия и присоединиться к протестам, подчеркнув, что более широкое участие людей в демонстрациях может привести к смене руководства страны, не вызывая нестабильности или потрясений.