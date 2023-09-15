Канада выделила $3,7 млн на оказание гуманитарной помощи Ливии

Канадское правительство обязалось выделить 5 миллионов канадских долларов, что составляет приблизительно 3,7 миллиона долларов США, для оказания гуманитарной помощи Ливии в ответ на разрушительные наводнения, обрушившиеся на страну.
Эти средства будут использованы для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания, медикаменты, вода, предметы гигиены и временные убежища, что поможет удовлетворить неотложные потребности тех, кто пострадал от наводнения.
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