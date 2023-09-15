Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Soir: страны ЕС планируют ввести санкции на алмазы из России этой осенью
Мать Илона Маска призналась о наличии у сына признаков аутизма
Топ-менеджер "Росморпорта" арестован по делу об особо крупной взятке
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения станции "Луна-25"
Масштаб компьютерной промышленности Китая превышает $362 млрд
ОАЭ отправили 200 тонн гуманитарной помощи в Ливию для пострадавших от наводнения
Тарзан продал свою картину за миллион рублей

Канада выделила $3,7 млн на оказание гуманитарной помощи Ливии

0:35
Мир

Канадское правительство обязалось выделить 5 миллионов канадских долларов, что составляет приблизительно 3,7 миллиона долларов США, для оказания гуманитарной помощи Ливии в ответ на разрушительные наводнения, обрушившиеся на страну.

Канада выделила ,7 млн на оказание гуманитарной помощи Ливии
Фото: openverse

Эти средства будут использованы для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания, медикаменты, вода, предметы гигиены и временные убежища, что поможет удовлетворить неотложные потребности тех, кто пострадал от наводнения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ливия. Гуманитарная помощь России.Часть 3.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Суровикин - в Алжире. Возможно, он возглавит миссию по поддержанию мира в зоне Сахеля

Генерал Сергей Суровикин обнаружен в составе делегации Минобороны РФ в Алжире. Он может навести порядок в зоне Сахеля, где поднимают голову джихадисты. 

Генерал Суровикин обнаружен в Алжире. Чем он там занимается?
Раскрыты личности пилотов, находившихся в угнанном на Украину предателем Кузьминовым вертолёте
Стало известно о пилотах угнанного предателем на Украину Ми-8
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Раскрыт маршрут побега из России матери предателя Кузьминова
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Как ВС РФ охотились за первым Challenger 2, рассказали в ДНР
Выяснились новые обстоятельства смерти дочери Михаила Ульянова
Выяснились новые обстоятельства смерти дочери Михаила Ульянова
Последние материалы
Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Soir: страны ЕС планируют ввести санкции на алмазы из России этой осенью
Мать Илона Маска призналась о наличии у сына признаков аутизма
Канада выделила $3,7 млн на оказание гуманитарной помощи Ливии
Топ-менеджер "Росморпорта" арестован по делу об особо крупной взятке
Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения станции "Луна-25"
Масштаб компьютерной промышленности Китая превышает $362 млрд
ОАЭ отправили 200 тонн гуманитарной помощи в Ливию для пострадавших от наводнения
Тарзан продал свою картину за миллион рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников