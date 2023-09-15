Канада выделила $3,7 млн на оказание гуманитарной помощи Ливии

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Канадское правительство обязалось выделить 5 миллионов канадских долларов, что составляет приблизительно 3,7 миллиона долларов США, для оказания гуманитарной помощи Ливии в ответ на разрушительные наводнения, обрушившиеся на страну.

Фото: openverse

Эти средства будут использованы для приобретения предметов первой необходимости, таких как продукты питания, медикаменты, вода, предметы гигиены и временные убежища, что поможет удовлетворить неотложные потребности тех, кто пострадал от наводнения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.