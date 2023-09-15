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Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках учений Eagle Partner 2023

0:47
Мир

В Армению в рамках проведения армяно-американских учений Eagle Partner 2023 прибыли два генерала вооружённых сил США. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Ереване.

Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках учений Eagle Partner 2023
Фото: Фото: The U.S. Army

В пятницу провели наблюдение за ходом учений командующий 10-й горной дивизией генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель по оперативной линии начальника штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадный генерал Патрик Элис вместе с послом США в Армении Кристиной Квин, заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение военных учений в Армении вызывает настороженность и не способствует стабилизации обстановки в регионе.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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