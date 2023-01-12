Armenian Weekly: Пашинян выступил против России

Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность страны и даже создаёт угрозу. Его слова цитирует The Armenian Weekly.

По мнению премьер-министра, присутствие России в Армении не только не гарантирует её безопасность, но, наоборот, создаёт угрозы для безопасности.

Азербайджан предупреждал страны Запада о тесных взаимодействиях между РФ и Арменией, подчеркнул Пашинян.

Данные утверждения могли заинтересовать западные страны в контексте текущего конфликта на Украине, считает он.

Напомним, ранее Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.