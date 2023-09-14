Скотт Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS при их поставке США для ВС Украины

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что системы радиоэлектронной борьбы РФ способны подавить ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их украинской армии.

Фото: Openverse

Он отметил, что система ATACMS будет уязвима перед российскими средствами противоракетной обороны, которые способны перехватить ракеты до того, как они достигнут своей цели.

"Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", — отметил специалист в статье для Sputnik.

Риттер утверждает, что Пентагон хорошо осведомлён о возможности России перехватывать ракеты такого типа. Он также полагает, что ATACMS и другое оружие, поставляемое США Украине, не смогут значительно помочь этой стране.