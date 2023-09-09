Украинец заявил, что "неизвестные мстители" истребляют боевиков ВСУ прямо в тылу

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"Неизвестные мстители" истребляют боевиков ВСУ прямо в тылу. Об этом сообщил житель Черниговской области на видео в соцсетях.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, кто-то охотится на всушников, возвращающихся на побывку домой с фронта: их режут, вешают и топят. И, по статистике, погибло уже около батальона военнослужащих.

Мужчина рассказал о недавнем случае, который произошёл буквально на днях. 22-летний солдат ВСУ из Ровенской области поехал домой в десятидневный отпуск. Вечером он сел в поезд в Запорожье, а уже утром был обнаружен мёртвым на железнодорожном полотне в Кировоградской области.

Украинец добавил, что зафиксировано уже более ста случаев, когда военных ВСУ выбрасывали из поездов.

Также много раз боевиков находили зарезанными на автостанциях и задушенными в лесополосах, утонувшими в прудах и отравившимися спиртным. Всё списывается на несчастные случаи, но солдат убивают. Ни одно дело не раскрыто, заключил украинец.