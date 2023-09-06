Компания по вывозу бытовых отходов в британском городе Глазго запретила своим сотрудникам заезжать в некоторые районы из-за огромных крыс.
По словам мусорщиков, грызуны невиданных размеров снуют по улицам в поисках пропитания и кусают людей.
"Сборщикам мусорных баков советуют избегать улиц, где доминируют гигантские грызуны "размером с чихуахуа", но жители возмущаются, что их мусорные баки больше не опорожняются", — пишет издание Daily Star.
В профсоюзе согласились с решением руководства компании: там напомнили, что крысы являются разносчиками болезней, а потому муниципалитет должен сначала разобраться с нашествием.
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