Daily Star: крупный город Британии захватили огромные крысы "размером с собаку"

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Компания по вывозу бытовых отходов в британском городе Глазго запретила своим сотрудникам заезжать в некоторые районы из-за огромных крыс.

Фото: Openverse

По словам мусорщиков, грызуны невиданных размеров снуют по улицам в поисках пропитания и кусают людей.

"Сборщикам мусорных баков советуют избегать улиц, где доминируют гигантские грызуны "размером с чихуахуа", но жители возмущаются, что их мусорные баки больше не опорожняются", — пишет издание Daily Star.

В профсоюзе согласились с решением руководства компании: там напомнили, что крысы являются разносчиками болезней, а потому муниципалитет должен сначала разобраться с нашествием.