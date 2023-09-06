"Одним махом" Словакия может стать новым союзником России, заявили аналитики. По их мнению, это станет возможным после осенних парламентских выборов в Братиславе.
По данным аналитиков, политологи склоняются к сценарию, что во власть вернётся экс-премьер Словакии Роберт Фицо, который выражает поддержку Москве и выступает против отправки оружия на Украину.
"Одним махом Словакия может стать новым союзником России. Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану", — заявили аналитики Guardian.
По их мнению, если выборы пойдут по такому сценарию, то внутри НАТО и Евросоюза появится "новый нарушитель" спокойствия, который будет поддерживать не киевский режим, а российскую сторону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.