Guardian: Россия может заполучить нового союзника "одним махом"

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"Одним махом" Словакия может стать новым союзником России, заявили аналитики. По их мнению, это станет возможным после осенних парламентских выборов в Братиславе.

Фото: openverse

По данным аналитиков, политологи склоняются к сценарию, что во власть вернётся экс-премьер Словакии Роберт Фицо, который выражает поддержку Москве и выступает против отправки оружия на Украину.

"Одним махом Словакия может стать новым союзником России. Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану", — заявили аналитики Guardian.

По их мнению, если выборы пойдут по такому сценарию, то внутри НАТО и Евросоюза появится "новый нарушитель" спокойствия, который будет поддерживать не киевский режим, а российскую сторону.