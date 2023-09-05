Инвестпроект нового аэропорта в Абхазии может разозлить местных националистов накануне выборов

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Необычная мечта Аслана Бжания сбывается: для нового аэропорта в Абхазии уже ищут инвестора. Этот конкурс был объявлен Министерством экономики России. Если строительство аэропорта действительно начнется, то абхазский президент может столкнуться с проблемами на предстоящих выборах в 2025 году.

Фото: openverse.org

Новый аэропорт будет способен обслуживать 400 пассажиров в час, это больше, чем в аэропорту Ставрополя. Он сможет принимать такие авиалайнеры, как Boeing-737 и Airbus A330.

Однако стоимость такого проекта оценивается в 8 миллиардов рублей, что составляет половину годового бюджета Абхазии.

Идея о новой воздушной гавани в столице республики обсуждается со времен Валерия Ардзинбы, и развалины старого аэровокзала все еще стоят на пустынных просторах под Сухумом. На "реконструкцию" не хватило средств в бюджете республики, и даже теперь Россия предоставит финансирование лишь частично.

Абхазия обязана будет строить новую дорогу на свои средства и возмещать НДС для российского застройщика. Застройщик получит право аренды всей аэродромной инфраструктуры на 49 лет, и Абхазия даже имеет право изъять земельные участки у третьих лиц для этой цели.

Ожидается ожесточенная реакция абхазских националистов, которые категорически против передачи каких-либо объектов России. В 2022 году власти Абхазии передали России госдачу "Пицунда", и националисты почти устроили пожар в правительственном здании из-за этого решения.

Теперь Аслану Бжанию предстоит сложная задача убедить радикалов и договориться с ними о том, почему аэропорт был передан российскому бизнесу, даже если он останется бездействующим. Националисты хотят, чтобы Россия обеспечивала их, но взамен не получала никаких выгод.

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