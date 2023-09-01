Американский предприниматель Илон Маск отпустил едкую шутку в адрес главы Белого дома Джо Байдена на своей странице в соцсети.
По словам бизнесмена, президент США, как и возглавляющий республиканскую фракцию в сенате 81-летний Митч Макконнелл, отлично подошли бы на роль старого скелета в телесериале "Байки из склепа". Маск подчеркнул, что политиков даже не пришлось бы гримировать.
"Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа — без грима и спецэффектов!" — написал миллиардер.
Ранее в Польше напомнили американскому лидеру о невыполненном обещании построить сеть элеваторов для зерна на границе с Украиной.
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