Илон Маск едко пошутил над преклонным возрастом президента США Байдена

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский предприниматель Илон Маск отпустил едкую шутку в адрес главы Белого дома Джо Байдена на своей странице в соцсети.

Фото: CreativeCommons

По словам бизнесмена, президент США, как и возглавляющий республиканскую фракцию в сенате 81-летний Митч Макконнелл, отлично подошли бы на роль старого скелета в телесериале "Байки из склепа". Маск подчеркнул, что политиков даже не пришлось бы гримировать.

"Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа — без грима и спецэффектов!" — написал миллиардер.

Ранее в Польше напомнили американскому лидеру о невыполненном обещании построить сеть элеваторов для зерна на границе с Украиной.