Pais: в Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая подготовку за пять дней

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В Испании одна из компаний открыто вербует наёмников для последующей отправки на Украину. Об этом пишет Pais.

Фото: openverse.org

По информации издания, речь идёт о компании из Лериды, которая зарабатывает на подготовке боевиков. Отмечается, что наёмников обещают обучить всему необходимому в течение пяти дней.

"Компания из Лериды предлагает курс за 700 евро для людей, которые хотят участвовать в конфликте на Украине", — сказано в публикации.

Как подчёркивается в статье, в состав организации входят инструкторы, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ. Наёмниками могут стать люди любых профессий, в том числе военнослужащие и сотрудники полиции, сообщает Pais. Уточняется, что для них проводят курсы по тактике и применению беспилотников. По данным газеты, испанская компания напрямую взаимодействует с МО Украины.

Ранее британский наёмник заявил о снижении эффективности (РСЗО) HIMARS, поскольку российские войска адаптировались к этим комплексам.