Трамп: администрация Байдена превращает США в банановую республику

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Бывший президент Дональд Трамп придерживается мнения, что нынешняя администрация во главе с президентом США Джо Байденом ведёт страну к тому, чтобы она стала похожа на банановую республику.

Фото: openverse

Трамп изложил свою точку зрения в видеообращении, размещенном в его социальной сети Truth, заявив: "Америка становится банановой республикой. Это происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Тёмные времена в жизни Америки". Кроме того, он охарактеризовал персонал администрации Байдена как "фашистских бандитов" и раскритиковал их подход к управлению как склоняющийся к фашизму.

Ранее Дональд Трамп назвал Байдена самым неадекватным президентом в американской истории, обвинив его в том, что он физически нетвёрдо держался во время официальных мероприятий и даже спотыкался на трапе самолета. Трамп утверждал, что Байдену не хватает способности эффективно руководить нацией.

Как сообщается, Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение, из них 44 на федеральном уровне и 47 на уровне штата, как задокументировал журнал Rolling Stone. Примечательно, что 14 августа большое жюри присяжных в Джорджии предъявило обвинения бывшему президенту вместе с несколькими его адвокатами, помощниками, членами избирательной команды и местными представителями Республиканской партии. Это обвинительное заключение касается утверждений о вмешательстве в выборы 2020 года. В случае признания виновными фигурантом может грозить тюремное заключение сроком как минимум на 20 лет.

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