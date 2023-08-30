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Офицеры США и НАТО гибнут странными смертями по всему миру

2:47
Мир

Бойцы НАТО из Жешува стали жертвами легионеллёза, генералы и офицеры США и альянса внезапно стали умирать, разбиваться в ДТП и авиакатастрофах — эксперты "Русского вестника" считают, что так прикрывают их гибель на Украине.

Офицеры США и НАТО гибнут странными смертями по всему миру
Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Внезапная вспышка опасной инфекционной болезни уже унесла жизни десятков солдат НАТО в польском Жешуве. Для понимания - это город с населением в 200 тысяч человек, в 100 километрах от украинской границы, через который идут поставки военной помощи и вооружения с Запада и приезжают западные офицеры и бойцы.

Когда информация об очередной (!) смертельной (!!!) вспышке заболевания попала в СМИ, версии были озвучены сразу — диверсия и "рука Москвы".

На самом деле момент оказался очень удобным, чтобы использовать его для прикрытия смертей солдат из стран, входящих в НАТО.

Понятно, что из Украины часть таких добровольцев живыми не вернется, но кому нужен скандал и резонанс в СМИ? А эпидемия экзотической заразы — прекрасная "отмазка", чтобы оформить смерти, не привлекая излишнего внимания.

При этом Польшей дело не ограничивается — и большая часть погибших и умерших солдат и генералов — командиры, спецназ или пилоты, задействованные в боевых действиях на Украине.

  • Руководство авиабазы США "Тинкер" в Оклахоме сообщило о гибели 17 человек — соцсети говорят о массовых самоубийствах и осложнениях после некой инфекции.
  • Французский генерал Жан-Луи Жоржелен, воевавший в Алжире, Югославии, Афганистане, Кот-д'Ивуаре, "случайно сорвался" со скалы в Пиренеях. Тут же в ДТП погибли офицеры Николя Лятур и Баптист Гошо. Прямо в день российского удара по совещанию создателей дронов в Чернигове.
  • В авиакатастрофе в Мэриленде погиб генерал НАТО, назначенный на пост "по контролю Украины" Энтони Поттс. В день, когда РФ нанесла удар по штабу СБУ в Днепропетровске.

Очень похоже на первые годы США в Афганистане, когда много солдат погибло якобы "от укусов змей, падений с высоты, автомобильных аварий и и прочих ротавирусов". Тогда общественность США возмутилось — и выяснилось, что так прикрывалась их гибель от руки местных боевиков.

Высокоранговые натовцы смертны как и все остальные, но их гибель надо как-то объяснить, не упоминая Украину, русских и СВО. Поэтому для СМИ и американцев, офицеры США и НАТО умирают, причём в дни российских ударов, но… якобы у себя дома, ведь "незачем общественность будоражить".

 

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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