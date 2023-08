Your browser does not support the audio element.

Бойцы НАТО из Жешува стали жертвами легионеллёза, генералы и офицеры США и альянса внезапно стали умирать, разбиваться в ДТП и авиакатастрофах — эксперты "Русского вестника" считают, что так прикрывают их гибель на Украине.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.