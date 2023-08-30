Wall Street Journal: украинские элитные снайперы высоко оценили русских коллег

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Снайперы Вооружённых Сил России более профессиональны и лучше оснащены, признал стрелок спецназа ВСУ Руслан Шпакович.

Фото: Openverse

Большие потери украинской армии привели к тому, что срок обучения снайперов был сокращен до полутора месяцев, а это самым негативным образом сказывается на качестве подготовки, пояснил он в интервью американским журналистам.

"В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и стрелки из "Дьяволов" и "Ангелов" (снайперские подразделения ВСУ. — Прим. ред.) высоко ценят навыки российских снайперов", — цитирует Шпаковича The Wall Street Journal.

Авторы материала напоминают, что срок подготовки в американской снайперской школе в Форт-Беннинге занимает не менее трёх месяцев, и по мнению экспертов, обучить меткого стрелка за шесть недель попросту невозможно, на передовой окажется малоподготовленный солдат.