Вспышка легионеллеза, известного также как "болезнь легионеров", недавно была зарегистрирована на юге Польши, а после этого заболевание начало распространяться по всей стране. Эти данные были представлены изданием Gazeta.
Последний случай заражения "болезнью легионеров" зарегистрирован в Малопольском воеводстве. Местная жительница была госпитализирована в тяжёлом состоянии, и предполагается, что заражение произошло после употребления воды из водопровода. В связи с усугублением ситуации в отношении легионеллеза местные власти организовали кризисный штаб, задачей которого является разработка мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Число погибших от легионеллеза в Польше составило уже восемь человек. О первых пяти смертельных случаях было объявлено на прошлой неделе. Вспышку легионеллеза обнаружили в районе Жешува, вблизи украинской границы.
По последним данным, в Подкарпатском воеводстве число заболевших "болезнью легионеров" достигло 143 человек. Только в воскресенье были зафиксированы 16 новых случаев этого заболевания польскими медиками.
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