Вспышка легионеллеза, известного также как "болезнь легионеров", недавно была зарегистрирована на юге Польши, а после этого заболевание начало распространяться по всей стране. Эти данные были представлены изданием Gazeta.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.