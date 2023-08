В Запорожской области под Работино дела у восемьдесят второй десантно-штурмовой бригады ВСУ совсем плохи — она несёт гигантские потери. Такой информацией поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.