В Запорожской области под Работино дела у восемьдесят второй десантно-штурмовой бригады ВСУ совсем плохи — она несёт гигантские потери. Такой информацией поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик уточнил, что имеются в виду потери не только живой силы, но и тяжёлой техники, среди которой есть БМП и танки Challenger.
Контрнаступление Киева зашло в тупик, отметил Риттер — ситуация на передовой для украинцев не меняется, а их резервы уже на исходе.
Три последние стратегические резервные бригады сейчас были брошены Киевом на Запорожское направление. По замыслу киевских властей в их задачу входило взятие Мелитополя, однако они остановились у первой линии российской обороны, которую так и не смогли преодолеть.
"У них больше нет живой силы, танков, боевой пехоты, техники — ничего не осталось", — добавил Риттер в эфире Danny Haiphong.
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