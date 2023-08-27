Экс-разведчик Риттер: три последние резервные бригады ВСУ терпят поражение в Запорожье

В Запорожской области под Работино дела у восемьдесят второй десантно-штурмовой бригады ВСУ совсем плохи — она несёт гигантские потери. Такой информацией поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Разведчик уточнил, что имеются в виду потери не только живой силы, но и тяжёлой техники, среди которой есть БМП и танки Challenger.

Контрнаступление Киева зашло в тупик, отметил Риттер — ситуация на передовой для украинцев не меняется, а их резервы уже на исходе.

Три последние стратегические резервные бригады сейчас были брошены Киевом на Запорожское направление. По замыслу киевских властей в их задачу входило взятие Мелитополя, однако они остановились у первой линии российской обороны, которую так и не смогли преодолеть.

"У них больше нет живой силы, танков, боевой пехоты, техники — ничего не осталось", — добавил Риттер в эфире Danny Haiphong.