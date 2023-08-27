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Минобороны: российский самолёт не дал американскому беспилотнику Reaper нарушить границу РФ над Чёрным морем

0:57
Мир

Истребитель Су-30 выполнил сопровождение американского беспилотника MQ-9A "Reaper" над Чёрным морем, когда тот приближался к границе РФ.

Минобороны: российский самолёт не дал американскому беспилотнику Reaper нарушить границу РФ над Чёрным морем
Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.

Над акваторией Чёрного моря 27 августа была зафиксирована воздушная цель, которая направлялась к государственной границе РФ. 

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сказано в сообщении ведомства.

Потенциальным нарушителем оказался разведывательный БпЛА MQ-9A «Reaper» ВВС США, который изменил курс в противоположном от границы направлении при приближении российского истребителя.

В ведомстве отметили, что после успешного выполнения задачи Су-30 вернулся обратно на аэродром базирования, не допустив нарушения границы РФ.

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Американский БПЛА MQ-9 Reaper || Обзор
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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