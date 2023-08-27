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Французский политик Филиппо обвинил Макрона в том, что тот приносит страну в жертву ради Украины

1:02
Мир

Поддержка Киева французским лидером Эммануэлем Макроном осуществляется в ущерб жителям Франции. Об этом напомнил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо обвинил Макрона в том, что тот приносит страну в жертву ради Украины
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Наша страна и наша молодежь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!" — написал Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter*).

Эксперт считает, что французские власти не обращают внимания на проблемы своих собственных граждан. Здесь можно упомянуть жилищные сложности у студентов, например, отметил Филиппо. Однако, несмотря на это, Макрон по-прежнему соглашается на выделение Киеву огромных сумм в качестве финансовой помощи.

Ранее Филиппо уже много раз призывал прекратить поддерживать Киев и урегулировать конфликт мирным путём.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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