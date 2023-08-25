Российская армия хочет устроить новый Бахмут (украинское название Артёмовска) в Купянске. Об этом заявил бывший назначенный Киевом "губернатор" Луганской области Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала.
По его словам, ВС РФ поближе подтянули тяжёлую артиллерию, а также намного чаще приходит информация о прилётах по городу.
Экс-гауляйтер добавил, что ситуация не будет зеркальной, как в Бахмуте. Однако на штурм Купянска, по его мнению, могут бросить роты "Шторм Z".
Кроме того, Гайдай заявил, что новые российские подразделения появились на Кременском и Сватово-Купянском направлениях.
Ранее власти объявили обязательную эвакуацию жителей из Купянского района.
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