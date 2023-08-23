Илон Маск собирается удалить заголовки в новостях в из социальной сети X

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Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, в скором времени планирует исключить заголовки и подзаголовки из ссылок на новостные статьи, размещаемых на платформе. Это изменение подтвердил лично Илон Маск.

Фото: Соц.сети Илона Маска

"Это мое прямое решение. Существенно улучшит эстетику", — написал Маск в ответ на новость об этом изменении.

В рамках этой корректировки, когда пользователь размещает URL-адрес новостной статьи, он будет видеть только изображение статьи без дополнительного текста.

Пользователи будут иметь возможность добавлять собственный текст к своим публикациям, согласно информации из Fortune. Один источник сообщил изданию, что Маск настаивал на этом изменении даже несмотря на противодействие со стороны рекламодателей.

Последнее изменение следует за переименованием платформы в "X", удалением характерного логотипа птицы и заявлением Маска о том, что он также планирует убрать функцию блокировки с платформы.

"Функцию блокировки удалят как "возможность", за исключением личных сообщений", — заявил он ранее в этом месяце.