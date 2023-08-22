"Страна.ua": в Киеве запретили запрет на посещение линии соприкосновения для иностранных и украинских журналистов

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Иностранным и украинским представителям прессы запретили находиться на линии соприкосновения. Об этом рассказал источник в украинских силовых структурах, которого цитирует издание "Страна.ua".

Фото: mil.ru

Собеседник издания уточнил, что речь идёт пока о неофициальном запрете.

"Официальной команды не было, но неофициально — запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, но и украинских", — сказал чиновник.

Источник объяснил, что запрет ввели потому, что держать под контролем всех работающих на линии фронта журналистов не представляется возможным. Собеседник издания напомнил, что в Киеве для журналистов первоначально пытались делить пространство, на котором ведутся боевые действия, на красную, жёлтую и зелёную зоны. Такой подход не оправдал себя, поэтому и был введён такой запрет, добавил источник.

Ранее швейцарское издание Temps проинформировало, что теперь на линии фронта нельзя находиться иностранным журналистам, которые могут писать об огромных потерях ВСУ.