Североатлантический альянс превратил Украину в полигон для испытания своего нового оружия, а мирных жителей в "подопытных", на которых проверяют медпрепараты, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Страны НАТО конкурируют между собой и не только испытывают на Украине оружие, но и "изучают" друг друга, считает советник.
"На поле боя можно всегда увидеть, какие тактики, применение какого оружия работают, какие виды вооружения сейчас востребованы, какие сейчас полезны или не полезны на фронте, — заявил Гагин РИА Новости. — Все страны НАТО — это конкуренты на международном рынке оружия. При этом они изучают друг друга, делают выводы и периодически подставляют друг друга".
Как подчеркнул представитель ДНР, мирные же жители подвергаются испытаниям новых медицинских препаратов.
Если проводить подобные исследования в своей стране, то затраты увеличиваются в разы. Необходимо следовать закону: набирать добровольцев, вести статистику и фиксировать результаты. Тогда как Украина находится в конфликте и никто ничего не отслеживает.
"На украинском населении и на украинских военнослужащих испытывают новые лекарственные препараты, — пояснил советник. — Их никто не спрашивает, чем их лечить".
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