Хотя роль России в космической гонке остается предметом дискуссий, неоспоримо, что главными соперниками в этом небесном соревновании являются ни кто иные, как США и Китай. Эту точку зрения твердо высказал Билл Нельсон, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Подчеркнув эту точку зрения, глава NASA выразил свои наилучшие пожелания предстоящей миссии российского лунного аппарата "Луна-25", запуск которого намечен на ближайшие дни. Нельсон также подчеркнул давнее сотрудничество России и США в области освоения космоса, которое процветает с 1975 года.
Ранее мы писали, что компания Virgin Galactik вскоре отправит в полёт свою первую партию космических туристов.
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