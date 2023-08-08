Главные участники космической гонки — Китай и США. Россия во многом уступает двум странам, из-за чего её невозможно воспринимать всерьез. Таково мнение главы NASA Билла Нельсона.
"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведётся именно между нами и Китаем".
В свою очередь, руководитель признался, что таит в себе надежду на проигрыш Пекина и провал его плана добраться до Южного полюса Луны первым.
Более того, Нельсон пожелал успехов РФ в реализации миссии автоматической станции "Луна-25".
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