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Глава NASA: Россию - не участник космической гонки

0:46
Мир

Главные участники космической гонки — Китай и США. Россия во многом уступает двум странам, из-за чего её невозможно воспринимать всерьез. Таково мнение главы NASA Билла Нельсона.

Глава NASA: Россию - не участник космической гонки
Фото: rg.ru

"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведётся именно между нами и Китаем".

В свою очередь, руководитель признался, что таит в себе надежду на проигрыш Пекина и провал его плана добраться до Южного полюса Луны первым.

Более того, Нельсон пожелал успехов РФ в реализации миссии автоматической станции "Луна-25".

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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