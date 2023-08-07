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Илон Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного поединка

Мир

Американский миллиардер Илон Маск не исключил проигрыш в сражении с главой Meta* Марком Цукербергом.

Илон Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного поединка
Фото: РБК

Предприниматель поделился в своём Twitter**, что в случае короткого поединка, скорее всего, выиграет. При этом бизнесмен допустил победу Цукерберга, если бой будет длинным.

"Он может победить за счёт выносливости", — написал Маск.

Миллиардер также поделился, что его вес составляет не меньше 136 килограммов. По словам предпринимателя, противник весит меньше.

Ранее стало известно, что Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа. Однако окончательная дата поединка ещё не согласована.

* компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

** в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Кто такой Илон Маск? История успеха и биография
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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