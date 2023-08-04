Дипломаты с Украины не возвращаются домой после командировок за рубеж

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские дипломаты в массовом порядке не возвращаются домой после зарубежных командировок.

Фото: mirtesen.ru

Как сообщает издание "Зеркало недели", Украина уже недосчиталась порядка 60% сотрудников своих дипломатических ведомств. Авторы отметили, что это — официальные цифры, которые могут быть гораздо больше.

"С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими", — говорится в сообщении.

Причинами, по которым украинские дипломаты не желают возвращаться к себе на родину, являются финансовые сложности, невозможность найти на Украине работу, страх быть мобилизованным и боязнь, что впоследствии не получиться выехать за пределы страны.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что сотрудники украинских посольств и консульств отказываются ехать обратно в Незалежную, потому что "больше не поддерживают киевский режим".