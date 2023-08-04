Мирный договор между Азербайджаном и Арменией на данный момент заключить невозможно ни при каких условиях, так как остались ещё важные неразрешенные вопросы. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем".
В первую очередь, обе стороны хотят урегулировать вопрос по предоставлению гарантий безопасности и соблюдению общепризнанных гражданских прав для армянского населения Нагорного Карабаха. Это должно реализоваться в пределах правового поля Азербайджана.
Политик также подчеркнул, что Россия не меньше Азербайджана и Армении заинтересована в разрешении конфликта. Москва активно содействует сторонам в подготовке мирного договора, "используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях".
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