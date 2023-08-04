МИД РФ: Баку и Ереван не готовы на мирный договор на любых условиях

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Мирный договор между Азербайджаном и Арменией на данный момент заключить невозможно ни при каких условиях, так как остались ещё важные неразрешенные вопросы. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Фото: www.gazeta.ru

"Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем".

В первую очередь, обе стороны хотят урегулировать вопрос по предоставлению гарантий безопасности и соблюдению общепризнанных гражданских прав для армянского населения Нагорного Карабаха. Это должно реализоваться в пределах правового поля Азербайджана.

Политик также подчеркнул, что Россия не меньше Азербайджана и Армении заинтересована в разрешении конфликта. Москва активно содействует сторонам в подготовке мирного договора, "используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях".