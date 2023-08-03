CNN: в Киеве назвали "неимоверной" плотность минных полей, с которыми пришлось столкнуться ВСУ

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Во время наступательных действий украинские военные лицом к лицу встретились с трудностями, которые оказались для них непреодолимыми. Речь идёт об очень плотных минных полях, дополненных танковыми ловушками. Об этом сообщил телеканал CNN, который приводит слова представителей киевских властей.

Фото: Вадим Савицкий

"Украинские вооружённые силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как "неимоверную", — сказано в материале.

Вместе с тем киевские власти дают понять, что успехов от контрнаступления ВСУ ожидать не приходится.

Ранее британская разведка MI6 назвала ещё один неожиданный фактор, мешающий украинскому наступлению на Южном направлении. Это, по словам представителей спецслужб, сорняки и кустарники, которые служат укрытием для российских позиций и мешают разминированию.