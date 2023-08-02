Социальная сеть Twitter обвиняется в нарушении авторских прав и краже материалов, опубликованных информационным агентством Франции Аgence France Presse (AFP). Как передаёт распространенное коммюнике, новостное предприятие планирует получить денежное возмещение.
На данный момент дело передано в суд. Twitter пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
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