Информагентство AFP подало в суд на Twitter за нарушение авторских прав

0:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Социальная сеть Twitter обвиняется в нарушении авторских прав и краже материалов, опубликованных информационным агентством Франции Аgence France Presse (AFP). Как передаёт распространенное коммюнике, новостное предприятие планирует получить денежное возмещение.

Фото: lenta.ru

На данный момент дело передано в суд. Twitter пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.