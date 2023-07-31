В результате неожиданного поворота событий выяснилось, что распространившаяся в Twitter видеозапись, на которой нынешний министр финансов Нигера Ахмед Джидуд, похоже, плачет, является записью двухлетней давности, сделанной бывшим министром юстиции Мару Амаду.
Западноафриканский портал проверки информации Dubawa пролил свет на этот вопрос.
На видео, вызвавшем большой интерес пользователей социальных сетей, Мару Амаду изображен в эмоциональном состоянии, проливающим слезы при обсуждении своего прошлого сотрудничества с бывшим президентом Махамаду Иссуфу.
Расследование Dubawa подтвердило, что этот трогательный момент был ошибочно приписан нынешнему министру финансов Ахмеду Джидуду.
В видеоролике Мару Амаду рассказывает о своем профессиональном сотрудничестве с бывшим президентом и о том, как они работали во время его правления. Эмоциональный накал беседы свидетельствует о прочной связи между министром и президентом и о том, как их совместные усилия оказали значительное влияние на управление Нигером.
Компания Dubawa, известная своей тщательной проверкой фактов, использовала передовые методы проверки для установления подлинности видеозаписи. В результате тщательного расследования была установлена истина и подтверждена реальная личность человека, запечатленного на видеозаписи. Ошибочная идентификация возникла из-за ошибочной надписи, в которой утверждалось, что это министр финансов Ахмед Джидуд, обвиняемый в растрате и приговорённый к смертной казни при новой администрации.
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