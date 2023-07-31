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В сети распространили видео с якобы плачущим главой Минфина Нигера

1:44
Мир

В результате неожиданного поворота событий выяснилось, что распространившаяся в Twitter видеозапись, на которой нынешний министр финансов Нигера Ахмед Джидуд, похоже, плачет, является записью двухлетней давности, сделанной бывшим министром юстиции Мару Амаду.

В сети распространили видео с якобы плачущим главой Минфина Нигера
Фото: GhanaWeb

Западноафриканский портал проверки информации Dubawa пролил свет на этот вопрос.

На видео, вызвавшем большой интерес пользователей социальных сетей, Мару Амаду изображен в эмоциональном состоянии, проливающим слезы при обсуждении своего прошлого сотрудничества с бывшим президентом Махамаду Иссуфу.

Расследование Dubawa подтвердило, что этот трогательный момент был ошибочно приписан нынешнему министру финансов Ахмеду Джидуду.

В видеоролике Мару Амаду рассказывает о своем профессиональном сотрудничестве с бывшим президентом и о том, как они работали во время его правления. Эмоциональный накал беседы свидетельствует о прочной связи между министром и президентом и о том, как их совместные усилия оказали значительное влияние на управление Нигером.

Компания Dubawa, известная своей тщательной проверкой фактов, использовала передовые методы проверки для установления подлинности видеозаписи. В результате тщательного расследования была установлена истина и подтверждена реальная личность человека, запечатленного на видеозаписи. Ошибочная идентификация возникла из-за ошибочной надписи, в которой утверждалось, что это министр финансов Ахмед Джидуд, обвиняемый в растрате и приговорённый к смертной казни при новой администрации.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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В сети распространили видео с якобы плачущим главой Минфина Нигера
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