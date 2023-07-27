РИА Новости: для России создают антизападный механизм в ЕАЭС

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют сделать прорыв в области промышленной кооперации, что поможет России создать антизападный механизм и противостоять экономическому давлению. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: culture.ru

Минпромторг РФ ранее представило законопроект о ратификации пакета поправок к договору о ЕАЭС. Один из важных элементов этого документа предусматривает создание механизмов для финансирования совместных проектов в области промышленного производства с участием как минимум трёх стран-союзников ЕАЭС в течение пяти лет.

Министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян отметил, что страны намерены выделять до 20 миллионов долларов ежегодно для реализации этой программы. Её общая стоимость оценивается почти в один миллиард долларов.

Данное сотрудничество позволит ускорить процессы взаимной интеграции, стимулировать развитие стран ЕАЭС и поднять их на новый уровень. Для России программа поможет компенсировать потери, связанные с санкциями и уходом западных компаний из страны, а также уменьшит издержки импортозамещения.

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