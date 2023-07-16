РИА Новости: страны забирают золото из западных хранилищ из-за санкций против РФ

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68% стран со всего мира приняли решение хранить драгоценные металлы у себя. Это решение было вызвано недавней блокировкой российских активов., пишет РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru/DP

Опрос, проведённый компанией Invesco, показал, что почти 70% респондентов занимаются репатриацией золотых слитков. Финансовые специалисты продолжают делать выводы, а доверие к доллару уже понижено.

"Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой", — рассказали в одном из ЦБ.

60% опрошенных считают хранение собственного богатства в виде золота наиболее безопасным. На мартовский период крупнейшими держателями драгоценного металла были города Вашингтон, Москва, Париж, Пекин и другие.

Огромные хранилища золота находятся в США и Великобритании.

"Они потеряют значительную часть клиентского базиса и столкнутся с финансовыми трудностями", — предупреждает аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Официально не сообщается, какие именно страны приступили к репатриации. Аналитики компании BitRiver не считают золото безрисковым активом. В 2021 году его цена снизилась на 3,62%, а в 2022 году — ещё на 0,35%.

Тем не менее было отмечено также и повышение стоимости золота. По словам экспертов, на цену влияют спекулятивные факторы. Из-за сложившейся ситуации всё больше стран стремятся присоединиться к БРИКС, что укрепит их экономику. В настоящее время банки продолжают извлекать валюту из западных хранилищ, однако не следует рассчитывать на быстрый ход этого процесса.

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