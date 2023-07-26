РИА Новости: Россия активно переводит страны-партнёры на расчёты в рублях

С прошлого февраля доля рублёвого экспорта значительно увеличилась, и всё меньше расчётов проводится в долларах и евро. Вместо этого всё больше торговых операций проходят в национальных валютах. Это изменение связано с перераспределением торговых цепочек и жёсткой позицией по газу, что принесло свои результаты, но не помешало ослаблению рубля. Западные страны, в том числе Россия, Китай, Индия и ОАЭ, решили перейти на национальные денежные единицы, отказавшись от доллара из-за агрессивной монетарной политики Запада. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

Фото: mosregtoday.ru

Сейчас за отечественные товары в основном расплачиваются рублём. Раньше более 80% расчётов проходили в евро и долларах, но теперь эта доля сократилась до около 34%. Россия воспользовалась этим и перевела значительную часть контрактов в "нетоксичные" валюты. Однако западным странам тоже пришлось адаптироваться и перейти на расчёты в рублях для некоторых операций.

Такое изменение динамики помогло укрепить позиции российской валюты, однако имеются факторы, которые ослабляют её. Нефтегазовый экспорт сокращается, в то время как импорт активно возобновляется.

Дефицит бюджета также усугубляет ситуацию, так как он балансируется за счёт ослабления рубля. Однако Министерство финансов уверено, что у страны достаточно ресурсов для плановых и дополнительных расходов, а также для восполнения нехватки средств за счёт внутренних тарифов и повышения цен на газ.

По прогнозам экспертов, к концу текущего года рубль, скорее всего, укрепится и составит 65-70 рублей за доллар. Кроме того, ожидается, что ключевая ставка продолжит расти и может достигнуть 9-9,5%. Это поможет выравнивать торговый баланс и повысит долю национальной валюты в расчётах.

Цифровой рубль также представляет стимул для внешней торговли. Россия уже подготовила законодательную базу для его введения, что сделает расчёты ещё удобнее и поможет развивать экспорт.

В отношении возможности создания единой валюты для стран БРИКС мнения экспертов расходятся. Некоторые полагают, что страны слишком разные и далеки друг от друга, что затруднит согласование. Однако другие считают, что преимуществ создания общей валюты больше, и это облегчит торговлю и расчёты между странами-участниками.

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