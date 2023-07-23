Вице-премьер Украины Стефанишина обвинила "некую страну" в том, что она "привела" на саммит НАТО Путина

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По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе некая страна, являющаяся союзником Киева, привела туда российского президента Владимира Путина. Своё мнение вице-премьер изложила в беседе с изданием Newsweek.

Фото: РИА Новости

Из-за этого, по мнению Стефанишиной, Киеву пришлось особенно непросто, потому что это обстоятельство осложнило его положение как кандидата на членство в Альянсе.

"Один из союзников фактически посадил за стол Путина… Зная эту страну и контекст, мы имели четкое предположение, что… условия (членства в НАТО) будут заключаться в том, чтобы оказать на Украину давление в вопросах, связанных с завершением войны, мирными переговорами", — выразила недовольство Стефанишина.

При этом она не стала уточнять, о какой именно стране идёт речь.

Стефанишина добавила, что итоги саммита в Вильнюсе вогнали киевские власти в ступор, вызвав массу негативных эмоций. Она добавила, что украинские чиновники "отходили" после услышанного на саммите целые сутки.

Вице-премьер пригрозила, что Киев будет воспринимать как красную линию малейший намёк на то, что Украине могут отказать в членстве в НАТО и ЕС.