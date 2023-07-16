Экс-премьер Украины Азаров объяснил, что имел в виду Залужный, говоря о применении кассетных боеприпасов

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пояснил, что означали слова главкома ВСУ Валерия Залужного, рассуждающего о праве Киева убивать своих врагов не только в зоне спецоперации.

Фото: Wikipedia

Азаров отметил, что Залужный ясно показал, что Киев не собирается выполнять данные им же договорённости или общепринятые ограничения, планируя использовать переданные ему кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям, не входящим в зоне спецоперации.

"Что и требовалось доказать — киевский режим не будет соблюдать никакие условия, договоренности и ограничения, в том числе в вопросе применения кассетных боеприпасов", — написал Азаров на своей странице в Facebook*.

Ранее Залужный сообщил о готовности армии Украины уничтожать своих врагов на всех территориях без исключения, вне зависимости от того, являются ли они зоной проведения спецоперации или нет.

Об этом главком ВСУ заявил в интервью The Washington Post, подчеркнув, что даже не собирается думать о каких-либо ограничениях в плане применения кассетных боеприпасов.

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