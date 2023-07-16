Пользователи Twitter* высмеяли главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине: "Этот позор не отмыть"

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ежедневно прикладывает усилия для урегулирования конфликта на Украине, но при этом не желает разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: tehnowar.ru

По мнению пользователей сервиса микроблогов Twitter*, дела немецкого дипломата расходятся с её словами.

"Она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает всё больше оружия", — удивился один из подписчиков.

Прочие комментаторы поддержали это мнение и подчеркнули, что без натовского оружия вооружённый конфликт уже давно бы завершился за столом переговоров.

"Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — пришли к выводу пользователи Twitter*.

Ранее американский военный эксперт назвал грядущую зиму козырной картой, которую Владимир Путин припрятал в рукаве.

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