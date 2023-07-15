Власти Франции и Индии активно занимаются в настоящее время разработкой очередного плана, ориентированного на мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине. По информации корреспондентов авторитетного информационного издания Le Monde, новый план будет существенно отличаться от всех тех, которые предлагали ранее.
Украинский конфликт стал ключевой темой переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Политики акцентировали внимание на том, что текущая ситуация в значительной степени усложнила взаимоотношения официального Парижа с государствами глобального Юга.
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