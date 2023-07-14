Express: военные хитрости Путина стали сюрпризом для ВСУ на фронте

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Контрнаступление ВСУ продолжается уже больше месяца. Однако украинские войска так и не смогли добиться серьёзных успехов, а драгоценное время уходит. Об этом сообщил аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри. Он убеждён, что Западу следовало предоставить Киеву истребители F-16 ещё до начала активных манёвров. Сейчас страх эскалации превратился в упущенную возможность, отметил эксперт.

Фото: censor.net

Кроме того, мощная оборонительная линия президента Владимира Путина стала неприятным сюрпризом для ВСУ, заявил Бьюри.

"У них припасено несколько козырей в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолёты в защите. Это было полной неожиданностью", — признал аналитик в интервью британской газете Express.

Западные эксперты серьёзно ошибались, полагая, что наступление украинских войск будет лёгкой прогулкой, заключил он.