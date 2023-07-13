Западным странам пара готовиться к "неприятной" победе России, заявил почётный профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его словам, в результате конфликта Украина проиграет и потеряет значительную часть своей территории.
"То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком", — подчеркнул политолог интервью изданию South China Morning Post.
Эта страна больше не будет способна на масштабные боевые действия против РФ, к ней потеряют интерес как Евросоюз, так и НАТО, добавил он.
"Я думаю, что это будет конечным результатом", — отметил Миршаймер.
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