Политолог Миршаймер: после победы РФ Украина потеряет половину территории и станет страной-обрубком

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Западным странам пара готовиться к "неприятной" победе России, заявил почётный профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

Фото: Telegram: WWI right now

По его словам, в результате конфликта Украина проиграет и потеряет значительную часть своей территории.

"То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком", — подчеркнул политолог интервью изданию South China Morning Post.

Эта страна больше не будет способна на масштабные боевые действия против РФ, к ней потеряют интерес как Евросоюз, так и НАТО, добавил он.

"Я думаю, что это будет конечным результатом", — отметил Миршаймер.