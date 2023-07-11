Украина "потеряна" и ей ничего не поможет одержать победу над Россией, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, для Незалежной текущий конфликт — "это конец".
Как подчеркнул Макгрегор, у Украины не остаётся шансов на сохранение страны.
"Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец", — заявил экс-советник Пентагона в эфире Judging Freedom.
По мнению Макгрегора, для Киева нет иного выхода, как сесть за стол переговоров с Россией.
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